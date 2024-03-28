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Розвідка повідомила, скільки часу росія витрачає на підготовку ударів по Україні

28 березня 2024, 21:55
Розвідка повідомила, скільки часу росія витрачає на підготовку ударів по Україні
Фото: з вільного доступу
Речник ГУР переконаний, що масовані атаки росії не варто називати "ударами відплати".

Представник української військової розвідки Андрій Юсов заявив, що кожен масований ракетний удар росії – це операція, яка вимагає тижнів підготовки, а тому не варто називати їх "ударами відплати".

Про це він розповів в інтерв'ю Голосу Америки.

За словами розвідника, з початку великої війни росіяни випустили Україною сотні ракет, що є прямим актом агресії проти мирної держави.

Представник ГУР зазначив, що дуже дивно говорити про те, що росія завдає "удари у відповідь", оскільки диктатор путін веде загарбницьку війну.

"Якщо говорити чисто з технічного погляду, то кожен масований ракетний обстріл, що проводиться російською армією, або комбінований обстріл з використанням безпілотників – це операція, що готується тижнями", – сказав Юсов.

Спікер відомства підкреслив: якби одного дня стався вибух на підприємстві в росії, а наступного дня – масований ракетний удар, то це означає, що обстріл був запланований і стався б у будь-якому разі.

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