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Розвідка прокоментувала пожежу на нафтобазі у Брянській області рф

19 січня 2024, 14:11
Розвідка прокоментувала пожежу на нафтобазі у Брянській області рф
Фото: firtka.if.ua
"Регулярно такі події трапляються на військових об’єктах держави-агресора".

Пожежа на нафтобазі у Клинцях Брянської області росії 19 січня є наслідком російського вторгнення в Україну.

Про це заявив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

"Ми можемо пожартувати про те, що хтось курить у непотрібних місцях, але правда у тому, що це наслідки російського вторгнення, нападу, війни проти України. І далі буде", - сказав він.

"Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об’єктах держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні окупаційного корпусу пально-мастильними матеріалами, то це ускладнює логістику окупантам, це зриває графіки забезпечення і дає додаткові можливості, збільшує простір для маневру для наших захисників", - додав Юсов.

Раніше губернатор Брянської області рф Олександр Богомаз заявив, що "при збитті безпілотника спалахнула нафтобаза в Клинцях". У міноборони росії заявили, що дрон був знищений приблизно о 6:40. При цьому інших подробиць відомство не дало.

нафтобазавійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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