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Розвідка розкрила деталі про нову балістику, якою рф атакувала Дніпро

22 листопада 2024, 14:07
Розвідка розкрила деталі про нову балістику, якою рф атакувала Дніпро
Ілюстративне фото
росія вдарила по Дніпру з комплексу "Кєдр"
росія атакувала Дніпро з ракетного комплексу "Кєдр" у четвер, 21 листопада. Це нова балістична зброя рф.
 
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
 
Як зазначає розвідка, пуски були з Астраханської області. Підльотний час з моменту запуску до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.
 
На ракеті було встановлено шість бойових частин. Кожна з них оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії - понад 11 Махів.
 
До розробки ракетного комплексу "Кедр" залучалися підприємств військово-промислового комплексу рф, зокрема:
 
  • московский институт теплотехники (м. москва);
  • Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" (м. Волгоград);
  • Главное особое конструкторское бюро "Прожектор" (м. москва);
  • концерн "Созвездие" (м. Воронєж);
  • Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (м.москва);
  • Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (м. москва).
 
Випробування комплексу проходили на полігоні Капустін Яр в Астраханській області рф у жовтні 2023 року та червні 2024 року.

 

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