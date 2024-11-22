Розвідка розкрила деталі про нову балістику, якою рф атакувала Дніпро

росія атакувала Дніпро з ракетного комплексу "Кєдр" у четвер, 21 листопада. Це нова балістична зброя рф.

Як зазначає розвідка, пуски були з Астраханської області. Підльотний час з моменту запуску до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.

На ракеті було встановлено шість бойових частин. Кожна з них оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії - понад 11 Махів.

До розробки ракетного комплексу "Кедр" залучалися підприємств військово-промислового комплексу рф, зокрема:

московский институт теплотехники (м. москва);

Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" (м. Волгоград);

Главное особое конструкторское бюро "Прожектор" (м. москва);

концерн "Созвездие" (м. Воронєж);

Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (м.москва);

Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (м. москва).

Випробування комплексу проходили на полігоні Капустін Яр в Астраханській області рф у жовтні 2023 року та червні 2024 року.