Розвідка США: Напруга в Чорному і Азовському морях посилюватиметься

Напруга у відносинах України та Росії в Азовському і Чорному морях буде посилюватися.

"Росія продовжить військову політичну та економічну дестабілізацію України, щоб перешкодити зусиллям Києва щодо інтеграції в ЄС і посилення зв’язків з НАТО", - йдеться у звіті американської розвідки стосовно основних загроз, які постають перед світом.

За даними розвідки США, ескалація конфлікту в Керченській протоці та захоплення українських кораблів свідчить про готовність Росії обмежити свободу навігації України в регіоні та посилити політичний тиск на українську владу особливо напередодні виборів в Україні.

Водночас у розвідці США заявили, що масштабний напад РФ на Україну є "операційно можливим, але не вірогідним у 2019 році".

Нагадаємо, що в окупованому Росією Криму провели навчання з використанням ракетних комплексів "Бал". Вчилися бити по морських цілях. "Бал" оснащено протикорабельною ракетою Х-35, комплекс призначено для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз і берегових об'єктів. За даними Міноборони РФ, комплекс здатний вражати цілі крилатими ракетами на відстані до 120 км у будь-який час доби і за будь-яких погодних умовах, пускові установки можуть розміщуватися на відстані до 10 км від берега.

У грудні в РФ заявили, що розгорнули в окупованому Криму новий береговий ракетний комплекс "Бал". Крім того на півострові розгорнуто ракетний комплекс "Бастіон" і С-400 "Тріумф".