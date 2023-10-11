Розвідка США не бачила ознак підготовки Хамас до нападу на Ізраїль

Бойовики Хамас здійснили найкривавіший напад на Ізраїль за останні десятиліття.

Американська розвідка не бачила ознак підготовки нападу на Ізраїль з боку терористичного угруповання Хамас.



Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми не бачили нічого, що вказувало б на розгортання атаки такого типу, так само як і ізраїльтяни", - сказав Салліван, відповідаючи на питання, чи мала американська розвідка дані, які вказували б на підготовку нападу Хамас на Ізраїль.



Щодо того, як Ізраїль пропустив цей напад, представник адміністрації президента США сказав переадресувати це питання ізраїльським посадовцям.

"Вочевидь ізраїльський уряд приділяє велику увагу своїм розвідувальним можливостям щодо Хамас, щодо Західного берега річки Йордан, щодо Хезболли. І чому вони не були попереджені про це - це не те питання, на яке я можу відповісти з цієї трибуни", - зазначив Салліван.