Матеріали:
Теми:

Розвідка США не бачила ознак підготовки Хамас до нападу на Ізраїль

11 жовтня 2023, 12:23
Розвідка США не бачила ознак підготовки Хамас до нападу на Ізраїль
Фото: AFP
Бойовики Хамас здійснили найкривавіший напад на Ізраїль за останні десятиліття.

Американська розвідка не бачила ознак підготовки нападу на Ізраїль з боку терористичного угруповання Хамас.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми не бачили нічого, що вказувало б на розгортання атаки такого типу, так само як і ізраїльтяни", - сказав Салліван, відповідаючи на питання, чи мала американська розвідка дані, які вказували б на підготовку нападу Хамас на Ізраїль.

Щодо того, як Ізраїль пропустив цей напад, представник адміністрації президента США сказав переадресувати це питання ізраїльським посадовцям.

"Вочевидь ізраїльський уряд приділяє велику увагу своїм розвідувальним можливостям щодо Хамас, щодо Західного берега річки Йордан, щодо Хезболли. І чому вони не були попереджені про це - це не те питання, на яке я можу відповісти з цієї трибуни", - зазначив Салліван.

Ізраїльвійна в Україніросія окупантирозвідка сша

Останні матеріали

Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Політика
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 12:50
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Політика
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 23:10
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Політика
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 15:41
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Cуспільство
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 11:13
За нападом Хамасу на Ізраїль стоять росія та Іран. Докази є – Інститут Роберта Ленсінга
Політика
За нападом Хамасу на Ізраїль стоять росія та Іран. Докази є – Інститут Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 08:43
Наслідки нападу ХАМАСу для війни в Україні. Ви можете не цікавитися війною, але війна цікавиться вами – Філліпс О'Брайєн
Політика
Наслідки нападу ХАМАСу для війни в Україні. Ви можете не цікавитися війною, але війна цікавиться вами – Філліпс О'Брайєн
Переклад iPress – 09 жовтня 2023, 16:27
Нестача особового складу в ЗСУ – фейк. Минув ще один тиждень важких боїв – Том Купер
Політика
Нестача особового складу в ЗСУ – фейк. Минув ще один тиждень важких боїв – Том Купер
Переклад iPress – 09 жовтня 2023, 11:16
Напад на Ізраїль. 11 вересня з глобальними наслідками – Раян, Міхта, Бут
Політика
Напад на Ізраїль. 11 вересня з глобальними наслідками – Раян, Міхта, Бут
Переклад iPress – 09 жовтня 2023, 08:52
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється