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ПОЛІТИКА

Розвідка США показала, що недосконалі китайські ракети змусили Сі очистити армію – Bloomberg

07 січня 2024, 11:50
Розвідка США показала, що недосконалі китайські ракети змусили Сі очистити армію – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Масштаби корупції не дозволять Пекіну найближчими роками вести бойові дії.

За даними американської розвідки, проведені президентом Китаю Сі Цзіньпіном  масштабні військові чистки відбулися після того, як було викрито масштабну корупцію в обороні країни, що ставить під сумнів здатність Китаю вести війну.

Про це пише Bloomberg.

Масштаби корупції у Ракетних силах Китаю та в усій національній оборонно-промисловій базі є настільки значними, що найближчим часом Сі навряд чи вдасться до масштабних військових дій, вважають у  розвідці.

В оцінках США було наведено кілька прикладів впливу корупції, зокрема наповнені  водою замість палива ракети, а також величезні полігони ракетних шахт у західному Китаї, які не функціонують належним чином, щоб забезпечити ефективний запуск ракет.

Сполучені Штати вважають, що корупція в Народно-визвольній армії призвела до сумнівів щодо впевненості в її загальних можливостях, особливо це стосується Ракетних сил.

За останні шість місяців розслідування випадків корупції, було викрито більше десятка високопоставлених чиновників оборони, і це найбільша в сучасній історії Китаю чистка в армії.

Водночас, джерела у розвідці вважають, що усунення з посад топ-військових не послабило Сі, а радше свідчить про те, що його влада залишається міцною, що він серйозно налаштований на покращення дисципліни, усунення корупції та, зрештою, на довгострокову підготовку китайської армії до бойових дій.

Перевірити ці оцінки США неможливо. У минулому американські політики були розчаровані нездатністю розвідувальних служб отримувати інформацію про найближче оточення Сі.

Лідер Китаю витратив мільярди доларів на те, щоб перетворити армію на сучасну силу до 2027 року. Головним у цьому було піднесення Ракетних сил, які мали б відігравати ключову роль у вторгненні на Тайвань. Можливим попередженням для Пекіна стало те, що військові дії росії в Україні виявилися невдалими зокрема і через  корупцію.

Докази корупційної чистки Сі спливли на поверхню в останні місяці.

29 грудня вищий законодавчий орган Китаю звільнив з посад дев’ятьох військових, у тому числі п’ятьох, які пов’язані з ракетними силами, і принаймні двох — з Департаменту, який відповідає за озброєння військових.

Крім того, головний політичний консультативний орган Китаю публічно виключив трьох високопоставлених керівників військових державних підприємств з вищого політичного консультативного органу.

У жовтні було усунуто міністра оборони Китаю Лі Шанфу , який перебував на цій посаді лише сім місяців.

І це лише ті кадрові рішення, які Пекін оприлюднив. На відміну від інших частин китайської системи, військові не оголошують про свої корупційні розслідування. За повідомленням китайського інформаційного видання Caixin, ще одного генерал-майора ракетних військ було тихо усунуто з муніципального законодавчого органу Пекіна в листопаді.

Публічні ознаки того, що Сі Цзіньпін намагається ліквідувати хабарництво в збройних силах, вперше з’явилися в липні, коли вищий військовий орган Китаю оголосив про новий механізм виявлення та запобігання корупційним ризикам. Кілька днів потому відділ розробки обладнання розпочав ретроспективне розслідування корупційних дій, яке збігалося з перебуванням Лі на посаді керівника.

Департамент повідомив про вісім питань, які він розслідував, включаючи "витік інформації" та допомогу певним компаніям у забезпеченні тендерів. Незабаром після цього надійшли повідомлення про перевірку та усунення трьох вищих керівників ракетних військ.

І ці чистки, вочевидь, є не останніми. Офіційна китайська військова газета в редакційній статті від 1 січня пообіцяла вести "війну з хабарництвом" цього року, сигналізуючи про те, що процес триватиме.

корупціяКитайракетирозвідка сша

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