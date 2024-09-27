Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Розвідка США попереджає про ризики дозволу Україні здійснювати дальні удари по росії

27 вересня 2024, 08:50
Розвідка США попереджає про ризики дозволу Україні здійснювати дальні удари по росії
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
За даними розвідки, обмежені запаси ракет в України можуть знизити їхнє стратегічне значення на полі бою, а невизначеність у подальшому постачанні викликає питання про реальний вплив цих ракет на результат конфлікту.

Американська розвідка вважає, що росія може посилити агресію проти США і союзників, якщо Україні дозволять використовувати західні ракети для ударів углиб росії. Цю оцінку, яка раніше не розголошувалася, озвучили американські чиновники, які побажали зберегти анонімність.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними розвідки, обмежені запаси ракет в України можуть знизити їхнє стратегічне значення на полі бою, а невизначеність у подальшому постачанні викликає питання про реальний вплив цих ракет на результат конфлікту. Це питання зараз перебуває на розгляді президента США Джо Байдена, який нещодавно обговорив ситуацію з президентом України Володимиром Зеленським.

Одним з основних ризиків є потенційна відповідь Росії, аж до можливих атак на американські та європейські об'єкти, а також акти саботажу в Європі. Однак розвідка вважає, що москва діятиме приховано, щоб уникнути відкритої конфронтації із Заходом.

Зеленський публічно і в приватному порядку лобіював право використовувати ракети, щоб перенести війну далі на територію росії.

російський диктатор владімір путін часто вдається до погроз, щоб утримати США та їхніх партнерів по коаліції від надання українцям більш сучасних систем озброєнь.

Своєю чергою критики Байдена і його радників стверджують, що їх занадто легко залякати ворожою риторикою путіна, і кажуть, що поступовий підхід адміністрації до озброєння українців ставить їх у невигідне становище на полі бою. Прихильники цього підходу стверджують, що він значною мірою дозволив запобігти жорстокій відповіді Росії, хоча це може бути вже не так.

Велика Британія вже висловила готовність надати українцям ракети для ударів по російських об'єктах, але чекає остаточного рішення США.

Американські військові та чиновники, які підтримують постачання, вважають, що удари по російських базах і складах боєприпасів можуть послабити військові можливості росії, але визнають, що цього може бути недостатньо для кардинальної зміни перебігу війни.

Поки президент Байден не ухвалив остаточного рішення, залишаються побоювання, що надання ракет може призвести до серйозної ескалації з боку москви.

Але у своїх оцінках американські розвідувальні служби висловлюють сумнів у тому, що навіть якщо українцям дозволять використовувати ракети дальнього радіусу дії, у них їх буде достатньо, щоб кардинально змінити хід війни.

Ба більше, за їхніми словами, після перших ударів росіяни, найімовірніше, перемістять склади з боєприпасами, командні пункти, бойові вертольоти та інші життєво важливі функції поля бою за межі досяжності ракет.

За вказівкою Байдена, американські військові могли б надати українцям більше ATACMS. Але, за словами офіційних осіб, в американських військових обмежений запас ракет, і їм необхідно мати резерв для власних потенційних військових потреб.

Союзники України знову розглядають можливість зняття обмежень на використання українськими військовими далекобійної зброї для ударів по росії. США поки що зберігають заборону, а позиція Великої Британії не змінилася.

СШАудари по рф

Останні матеріали

Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 01:24
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Політика
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 16:36
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Технології
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 23:40
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Політика
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 00:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється