Американська розвідка про те, чи спроможна росія на новий "великий наступ"

У США вважають, що кремлівський диктатор хоче зберегти окуповані території та не допустити вступ України до НАТО.

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс вважає, що росія з її теперішнім потенціалом не зможе почати новий великий наступ на територію України, а тому "перемогою" для путіна буде заморожування війни та закріплення на окупованих регіонах України.

Про це пише CNN.

Евріл Гейнс під час виступу в комітеті Сенату зі збройних сил наголосила, що росія задля нового наступу на Україну повинна оголосити загальну мобілізацію та налагодити постачання зброї з третіх країн, оскільки іранського озброєння їй недостатньо.

Директорка Національної розвідки США переконана, що путін, імовірно, уже не мріє про захоплення усієї України. Для нього "перемогою" рф у війні буде "закріплення контролю над окупованою територією на сході та півдні України та забезпечення того, щоб Україна не стала членом НАТО".

Гейнс переконана, що війна росії проти України триватиме, якщо не буде "іншого політичного рішення у кремлі". Вона наголосила, що у квітні росіяни не значно посунулись на фронті та готують нові оборонні позиції.