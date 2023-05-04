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Розвідка США розповіла чи готова росія завдати по Україні ядерний удар – Reuters

04 травня 2023, 21:45
Розвідка США розповіла чи готова росія завдати по Україні ядерний удар – Reuters
Фото з вільного доступу
У США прокоментували ймовірність використання росією ядерної зброї.

Після "атаки кремля" невідомими безпілотниками у росії істерично заговорили про завдання ядерних ударів по території України, проте розвідка США вважає, що рф поки не наважиться на застосування ядерної зброї.

Про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Гейнс, пише Reuters. 

"Це дуже малоймовірно, така наша поточна оцінка", - сказала вона під час слухань у комітеті Сенату збройних сил.

Більше подробиць щодо ядерної загрози для України Гейнс не надала. Іноземні журналісти стверджують, що всі офіційні особи США переконують, що поки немає ознак того, що росія готується завдати ядерних ударів по території України. Проте там зауважують, що поки не варто втрачати пильність. 

СШАвійна в Україніросія окупантиядерна загроза

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