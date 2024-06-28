Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Розвідка США вказує на наближення війни між Ізраїлем та "Хезболлою" – Politico

28 червня 2024, 11:31
Розвідка США вказує на наближення війни між Ізраїлем та
Amir Cohen/Reuters
Державний департамент закликав громадян США "рішуче переглянути" свої поїздки до Лівану.

Про це повідомляє медіаорганізація Politico.

Американська розвідка заявила, що масштабне протистояння між Ізраїлем і "Хезболлою" може спалахнути в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і Хамас не зможуть досягти угоди про припинення вогню в Газі.

"Американські чиновники намагаються переконати обидві сторони в необхідності деескалації. Це завдання було б значно простішим, якщо в Газі встановити режим припинення вогню", - пише видання.

Проте угода перебуває на стадії напружених переговорів, і американські чиновники не впевнені, що Ізраїль і Хамас погодяться на запропоновану угоду в найближчий час.

Два високопоставлені американські чиновники сказали, що Цахал і "Хезболла" розробили плани бойових дій і намагаються закупити додаткову зброю.

Дві сторони публічно заявляють, що не хочуть війни, але високопосадовці США все частіше вважають, що інтенсивні бойові дії, швидше за все, розпочнуться, незважаючи на зусилля, спрямовані на їх запобігання.

Ще одне анонімне джерело повідомило, що ризик зараз вищий, ніж будь-коли за останні тижні.

Війна між Ізраїлем і "Хезболлою" може розпалити конфлікт, який змусить США допомогти захистити Єрусалим і підштовхне білий дім до більш глибокого втручання в регіон, який вона роками намагалася залишити. 

Крім того, це загрожує черговою гуманітарною катастрофою, яка завдасть удару по гуманітарній спільноті в той час, коли вона і без того перебуває на межі виснаження і намагається впоратися з кризою в секторі Газа.

Американська розвідка пропонує дещо консервативніші оцінки, ніж ті, що надходять з Європи. Деякі європейські країни підрахували, що війна між Ізраїлем і "Хезболлою" може розпочатися за лічені дні. Багато з них порадили своїм громадянам покинути Ліван. Канада також готується евакуювати тисячі людей з країни. Державний департамент у четвер видав рекомендації для громадян США, закликаючи їх "рішуче переглянути" поїздки до Лівану.

Двоє високопосадовців розказали, що неясно, коли саме може розпочатися війна, але зазначили, що Ізраїль намагається швидко відновити свої запаси і військовий потенціал.

"Адміністрація працює над дипломатичним вирішенням, яке дозволило б ізраїльським і ліванським громадянам повернутися до своїх домівок", - заявила прессекретар Ради національної безпеки Адрієнн Уотсон.

Вона додала, що вони продовжують докладати зусиль для досягнення угоди, яка призведе до довготривалого припинення війни в Газі.

Договір про припинення вогню і звільнення заручників в Газі прискорить можливість прогресу, включаючи тривалу безпеку і спокій уздовж північного кордону Ізраїлю з Ліваном. Ця угода зараз укладається з Хамас. Рішення в руках Хамас".

Адміністрація Байдена останін тижні намагається переконати обидві сторони не вступати у війну.

Американські чиновники повідомили, що розвіддані вказують на те, що каталізатор війни – наприклад, велика атака будь-якої зі сторін – швидше за все, може статися без попередження.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, який відвідав Вашингтон цього тижня, заявив журналістам у середу, що Ізраїль "не хоче війни". 

"Мета полягає в тому, аби безпечно повернути наших громадян додому. Ми вважаємо за краще робити це за допомогою домовленостей, але готуємося до всіх можливих сценаріїв", - сказав він.

 
ІзраїльвійнаХезболла

Останні матеріали

Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Політика
Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 28 червня 2024, 14:50
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Переклад iPress – 28 червня 2024, 12:51
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Cуспільство
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 червня 2024, 08:26
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку
Політика
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку "Сувалкського коридору" – Том Купер
Переклад iPress – 27 червня 2024, 15:15
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Політика
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 червня 2024, 11:09
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Політика
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Переклад iPress – 26 червня 2024, 10:03
Нова зброя затьмарить атомні бомби. Таке питання ставлять собі її творці – Washington Post
Політика
Нова зброя затьмарить атомні бомби. Таке питання ставлять собі її творці – Washington Post
Переклад iPress – 26 червня 2024, 08:48
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Політика
Війни не завжди закінчуються переговорами. Одні закінчуються капітуляцією, інші – зміною режиму – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 26 червня 2024, 07:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється