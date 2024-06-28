Розвідка США вказує на наближення війни між Ізраїлем та "Хезболлою" – Politico

Державний департамент закликав громадян США "рішуче переглянути" свої поїздки до Лівану.

Про це повідомляє медіаорганізація Politico.

Американська розвідка заявила, що масштабне протистояння між Ізраїлем і "Хезболлою" може спалахнути в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і Хамас не зможуть досягти угоди про припинення вогню в Газі.

"Американські чиновники намагаються переконати обидві сторони в необхідності деескалації. Це завдання було б значно простішим, якщо в Газі встановити режим припинення вогню", - пише видання.

Проте угода перебуває на стадії напружених переговорів, і американські чиновники не впевнені, що Ізраїль і Хамас погодяться на запропоновану угоду в найближчий час.

Два високопоставлені американські чиновники сказали, що Цахал і "Хезболла" розробили плани бойових дій і намагаються закупити додаткову зброю.

Дві сторони публічно заявляють, що не хочуть війни, але високопосадовці США все частіше вважають, що інтенсивні бойові дії, швидше за все, розпочнуться, незважаючи на зусилля, спрямовані на їх запобігання.

Ще одне анонімне джерело повідомило, що ризик зараз вищий, ніж будь-коли за останні тижні.

Війна між Ізраїлем і "Хезболлою" може розпалити конфлікт, який змусить США допомогти захистити Єрусалим і підштовхне білий дім до більш глибокого втручання в регіон, який вона роками намагалася залишити.

Крім того, це загрожує черговою гуманітарною катастрофою, яка завдасть удару по гуманітарній спільноті в той час, коли вона і без того перебуває на межі виснаження і намагається впоратися з кризою в секторі Газа.

Американська розвідка пропонує дещо консервативніші оцінки, ніж ті, що надходять з Європи. Деякі європейські країни підрахували, що війна між Ізраїлем і "Хезболлою" може розпочатися за лічені дні. Багато з них порадили своїм громадянам покинути Ліван. Канада також готується евакуювати тисячі людей з країни. Державний департамент у четвер видав рекомендації для громадян США, закликаючи їх "рішуче переглянути" поїздки до Лівану.

Двоє високопосадовців розказали, що неясно, коли саме може розпочатися війна, але зазначили, що Ізраїль намагається швидко відновити свої запаси і військовий потенціал.

"Адміністрація працює над дипломатичним вирішенням, яке дозволило б ізраїльським і ліванським громадянам повернутися до своїх домівок", - заявила прессекретар Ради національної безпеки Адрієнн Уотсон.

Вона додала, що вони продовжують докладати зусиль для досягнення угоди, яка призведе до довготривалого припинення війни в Газі.

Договір про припинення вогню і звільнення заручників в Газі прискорить можливість прогресу, включаючи тривалу безпеку і спокій уздовж північного кордону Ізраїлю з Ліваном. Ця угода зараз укладається з Хамас. Рішення в руках Хамас".

Адміністрація Байдена останін тижні намагається переконати обидві сторони не вступати у війну.

Американські чиновники повідомили, що розвіддані вказують на те, що каталізатор війни – наприклад, велика атака будь-якої зі сторін – швидше за все, може статися без попередження.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, який відвідав Вашингтон цього тижня, заявив журналістам у середу, що Ізраїль "не хоче війни".

"Мета полягає в тому, аби безпечно повернути наших громадян додому. Ми вважаємо за краще робити це за допомогою домовленостей, але готуємося до всіх можливих сценаріїв", - сказав він.