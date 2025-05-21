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ПОЛІТИКА

Розвідка США зафіксувала підготовку Ізраїлю до атаки на ядерні об'єкти Ірану

21 травня 2025, 14:52
Розвідка США зафіксувала підготовку Ізраїлю до атаки на ядерні об'єкти Ірану
Фото: з вільного доступу
Джерело повідомило CNN, що ймовірність ізраїльського удару по іранському ядерному об'єкту "значно зросла за останні місяці".

Американська розвідка дізналася, що Ізраїль готується до удару по іранських ядерних об'єктах. Ізраїль планує операцію, попри те, що США намагаються укласти з Тегераном угоду.

Про це повідомляє CNN.

За словами американських чиновників, знайомих з останніми розвідувальними даними, такий удар був би розривом Ізраїлю з президентом США Дональдом Трампом. Як зазначає видання, атака також може призвести до ескалації конфлікту на Близькому Сході, якої США намагаються уникнути.

Посадовці уточнюють, що залишається незрозуміло, чи ухвалила ізраїльська влада рішення про атаку, однак в уряді США виникли розбіжності щодо того, чи вирішить Ізраїль зрештою завдавати ударів.

Джерело повідомило CNN, що ймовірність ізраїльського удару по іранському ядерному об'єкту "значно зросла за останні місяці".

"А перспектива угоди між США та Іраном, узгодженої Трампом, яка не передбачає вивезення всього іранського урану, робить ймовірність удару більш імовірною", - сказав співрозмовник видання.

Перехоплені повідомлення, а також дані спостереження за переміщенням ізраїльських військових, які, за словами кількох джерел, знайомих з розвідувальними матеріалами, можуть свідчити про підготовку до удару.

Серед ознак підготовки, зафіксованих США, були переміщення авіаційних боєприпасів та завершення військово-повітряних навчань.

СШАІзраїльІранрозвідка

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