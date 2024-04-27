Розвідка США заявила, що путін не наказував вбити Навального

Служби розвідки США вважають, що президент рф Володимир путін не наказував убити опозиційного політика Олексія Навального.

Про це пише Wall Street Journal, посилаючись на співрозмовників.

Розвідувальні служби США дійшли висновку, що путін, ймовірно, не наказував вбивати Навального в колонії.

Видання цитує джерела, які стверджують, що цю позицію було "широко прийнято в розвідувальному співтоваристві та поширено кількома агентствами, включаючи Центральне розвідувальне управління, Офіс директора національної розвідки та розвідувальний підрозділ Державного департаменту".

Оцінка розвідки ґрунтувалася на різноманітній інформації, включно з деякими секретними даними розвідки, та аналізі публічних фактів, таких як час смерті Навального та те, як смерть опозиціонера затьмарила "вибори" путіна в березні.

В статті йдеться про те, що Вашингтон не звільнив російського лідера від загальної відповідальності за смерть Навального, враховуючи, що опозиційний політик був мішенню російської влади протягом багатьох років, був ув’язнений за політично вмотивованими звинуваченнями та був отруєний в 2020 році.