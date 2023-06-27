Розвідка США знала усі плани Прігожина, але тримала їх у секреті – CNN

Американська розвідка не ділилася інформацією не тільки з Україною, а й із союзниками по НАТО.

Розвідка США знала про плани глави ПВК "Вагнер" Євгена Прігожина влаштувати військовий заколот у росії, але приховувала розвіддані від своїх союзників.

Про це пише CNN з посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, дані мали високий рівень секретності, а тому з ними ділилися лише з обраними союзниками. Серед них були високопоставлені чиновники з Великої Британії, проте не чиновники з НАТО. Ба більше, лише обмежене коло осіб у Вашингтоні знало про те, що щось готується.

Видання пише, що у США не знали, коли Прігожин планував почати діяти. Передбачалося, що він збирається втілити свої задуми після заяви Міноборони рф від 10 червня про те, що всі так звані "ПВК" у росії мають підписати контракти зі ЗС рф.

"Секретність, що оточує розвіддані, була причиною того, що деякі високопоставлені європейські чиновники й навіть високопоставлені чиновники в уряді США були захоплені зненацька заколотом Прігожина", — зазначили журналісти.

Повідомляється, що в НАТО вже висловили розчарування тим, що розвіддані США не були їм передані. Однак, якби це сталося, то надзвичайно секретні джерела могли бути розсекречені.

Джерела повідомили журналістам, що українським офіційним особам також не повідомили про плани Прігожина на заколот. Розвідка США побоювалася, що росіяни перехоплять розмову між українцями та американцями.