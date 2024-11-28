ГУР знищило у Криму російську радіолокаційну станцію вартістю $5 млн

На заході тимчасово окупованого Криму українська військова розвідка провела успішну операцію.

28 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Котовське на заході тимчасово окупованого Криму розвідка знищила російський радіолокаційний комплекс "Підльот".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Мобільна РЛС 48Я6-К1 "Підльот" використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці", – зазначили в ГУР.

Розвідка зазначає, що орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу становить $5 млн.