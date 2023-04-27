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ПОЛІТИКА

Розвідки росії, білорусі та Китаю намагалися вербувати громадян Литви – ЗМІ

27 квітня 2023, 13:20
Розвідки росії, білорусі та Китаю намагалися вербувати громадян Литви – ЗМІ
Фото: news.mail.ru
Повідомляється, що п'ятьох співробітників розвідки рф, які працювали під дипломатичним прикриттям, вислали з Литви минулого року.

У 2022 році розвідки росії, білорусі та Китаю неодноразово намагалися завербувати громадян Литви. Ці спроби були успішними.

Про це йдеться у звіті Держбезпеки Литви (VSD), повідомляє LRT .

"Виявлено кілька випадків, коли служби розвідки і держбезпеки росії, білорусі або Китаю намагалися завербувати громадян Литви, але жодна спроба не була успішною", - йдеться в документі.

Повідомляється, що п'ятьох співробітників розвідки рф, які працювали під дипломатичним прикриттям, вислали з Литви минулого року. При цьому наголошується, що інтенсивність розвідувальної діяльності країни-агресора залишається високою.

"За оцінками VSD, інтенсивність інших видів діяльності російських спецслужб - інформаційних операцій, радіоелектронної та кіберрозвідки - залишається високою, тому пріоритетна увага VSD приділятиме запобіганню цій діяльності, проведенню контррозвідувальних дій і посиленню кібербезпеки", - повідомляють представники литовської спецслужби.

За даними VSD, після застосування міжнародних санкцій до росії та білорусі через повномасштабне вторгнення в Україну обидва режими докладають чимало зусиль, щоб пом'якшити вплив санкцій і знайти шляхи їхнього обходу.

"Схеми обходу санкцій стали одним із найважливіших напрямків розслідувань економічної безпеки VSD", - йдеться у звіті.

У відомстві стверджують, що виявили діючі в Литві компанії, які допомагають російським суб'єктам обходити санкції, і передали інформацію про них до відповідних держустанов.

Литварозвідкавербування

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