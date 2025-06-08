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Розвідники ФСБ у внутрішніх документах називають Китай ворогом – NYT

08 червня 2025, 11:11
Розвідники ФСБ у внутрішніх документах називають Китай ворогом – NYT
Фото: з вільного доступу
За даними ЗМІ, у ФСБ побоюються територіальних дій Китаю
Федеральна служба безпеки (ФСБ) росії у внутрішніх документах називає Китай серйозною загрозою безпеці рф.
 
Про це йдеться в матеріалі, який опублікувала газета The New York Times.
 
Медіа посилається на отриманий від кібергрупи Ares Leaks недатований восьмисторінковий внутрішній звіт ФСБ.
 
Автори матеріалу припускають, що документ написали у ФСБ наприкінці 2023-го або на початку 2024 року і він може бути чернеткою. Шість розвідувальних агентств Заходу, яким The New York Times показала документ, висловили думку, що він є справжнім.
 
Журналісти зазначають, що публічно президентрф путін говорить про міцну дружбу росії з Китаєм, але у ФСБ китайців називають ворогами.
 
Спецслужба рф пише, що Китай усе частіше намагається завербувати росіян для шпигунства, щоб отримати доступ до чутливих військових технологій, зокрема переманюючи незадоволених російських учених.
 
У ФСБ також вважають, що КНР шпигує за вторгненням рф в Україну, щоб дізнатися про зброю із Заходу та методи ведення війни, зокрема з використанням безпілотників.
 
Також у ФСБ побоюються, що представники Китаю готують підґрунтя для висунення претензій на територію росії, пише видання.
 
Журналісти стверджують, що за три дні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року у ФСБ затвердили програму "Антанта-4", сенс якої – не дати китайським шпигунам підривати інтереси росії.
 
Медіа припускає, що росія, готуючи "Антанту-4", хвилювалася, що Пекін може спробувати дістати вигоду з відволікання рф на Україну, і відтоді ФСБ нібито спостерігає саме це. Зокрема, китайці нібито активізували вербування російських чиновників, експертів, журналістів і бізнесменів, близьких до влади рф.
 
The New York Times дійшла висновку, що документ ФСБ підтверджує теорію, що за правильного підходу росію можна відірвати від Китаю. Але все може бути навпаки, вважають журналісти.
 
Із документа ФСБ нібито випливає, що росія намагається надавати шпигунам Пекіна позитивну інформацію про російські воєнні операції.
 
Крім того, у ФСБ відзначають інтерес Китаю до Далекого Сходу росії (китайські націоналісти не згодні з договорами XIX століття, за якими рф дістала землю включно із сучасним Владивостоком), Арктики (нібито в цьому регіоні активні китайські шпигуни) й Узбекистану (подробиці у звіті ФСБ).

 

війна в Україніросія окупантиКитайРФ

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