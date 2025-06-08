Розвідники ФСБ у внутрішніх документах називають Китай ворогом – NYT

Федеральна служба безпеки (ФСБ) росії у внутрішніх документах називає Китай серйозною загрозою безпеці рф.

Медіа посилається на отриманий від кібергрупи Ares Leaks недатований восьмисторінковий внутрішній звіт ФСБ.

Автори матеріалу припускають, що документ написали у ФСБ наприкінці 2023-го або на початку 2024 року і він може бути чернеткою. Шість розвідувальних агентств Заходу, яким The New York Times показала документ, висловили думку, що він є справжнім.

Журналісти зазначають, що публічно президентрф путін говорить про міцну дружбу росії з Китаєм, але у ФСБ китайців називають ворогами.

Спецслужба рф пише, що Китай усе частіше намагається завербувати росіян для шпигунства, щоб отримати доступ до чутливих військових технологій, зокрема переманюючи незадоволених російських учених.

У ФСБ також вважають, що КНР шпигує за вторгненням рф в Україну, щоб дізнатися про зброю із Заходу та методи ведення війни, зокрема з використанням безпілотників.

Також у ФСБ побоюються, що представники Китаю готують підґрунтя для висунення претензій на територію росії, пише видання.

Журналісти стверджують, що за три дні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року у ФСБ затвердили програму "Антанта-4", сенс якої – не дати китайським шпигунам підривати інтереси росії.

Медіа припускає, що росія, готуючи "Антанту-4", хвилювалася, що Пекін може спробувати дістати вигоду з відволікання рф на Україну, і відтоді ФСБ нібито спостерігає саме це. Зокрема, китайці нібито активізували вербування російських чиновників, експертів, журналістів і бізнесменів, близьких до влади рф.