Розвідники ГУР уразили дороговартісний російський ЗРК "ТОР"

росіяни спробували збити український дрон ракетою з "Тора", але промазали.

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор".

Про це ГУР МО повідомляє у Telegram-каналі.

Військовослужбовці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили ворожий ЗРК у російсько-українському прикордонні.

"Оператори ГУР МО України підняли в небо БПЛА Warmate 3.0 і вирушили за наданими дружнім підрозділом координатами. На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з "Тора", але промазали ― ударний БПЛА продовжив рух", - зазначили у повідомленні.

Внаслідок успішного вогневого ураження ворожої цілі росіяни втратили черговий дороговартісний зенітно-ракетний комплекс.