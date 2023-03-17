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Розвідники ГУР звільнили з полону в Сирії двох українок та шістьох дітей

17 березня 2023, 14:45
Розвідники ГУР звільнили з полону в Сирії двох українок та шістьох дітей
Фото: ves.lv
Жінки та діти проживали у жахливих умовах.

Співробітники української військової розвідки звільнили з сирійського полону двох українок та шістьох дітей. 

Про це повідомляє ГУР МО.

Українські розвідники провели спецоперацію зі звільнення з полону в Сирії громадян України. Врятувати вдалось жінок та дітей, які мешкали у цій країні в жахливих умовах. 

"Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шестеро дітей ― сьогодні вночі вони перетнули державний кордон.  Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі", - йдеться у повідомленні. 

 
 
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