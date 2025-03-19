Розвідники у Криму уразили РЛС окупантів, ЗРК "Панцирь-С1”, буксир та гвинтокрил

Також уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій.

Воїни ГУР упродовж декількох днів уразили у Криму ворожі системи ППО, морські судна та гелікоптер.

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки МО України.

"Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту ― їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили розвідники, на опублікованому відео – результати успішної демілітаризації півострова. Зокрема уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС):

48Я6-К1 “Подльот” (2шт);

1Л125”Ніобій-СВ” (2шт);

39Н6 “Каста 2Е2” (3шт);

9С19 “Імбірь”;

“Нєбо-СВ”;

С-300ВМ;

“Нєбо-М”;

59Н6-Е “Протівнік-ГЕ”;

БРЛС “Мис”.

Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС “СТ-68” та РЛС 39Н6 “Каста 2Е2”, а ще три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1”, транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир “Фьодор Урюпін” та вертоліт Мі-8 російських окупантів.