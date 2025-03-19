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Розвідники у Криму уразили РЛС окупантів, ЗРК "Панцирь-С1”, буксир та гвинтокрил

19 березня 2025, 10:57
Розвідники у Криму уразили РЛС окупантів, ЗРК
Також уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій.
Воїни ГУР упродовж декількох днів уразили у Криму ворожі системи ППО, морські судна та гелікоптер.
 
Про це розповіли у Головному управлінні розвідки МО України. 
 
"Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту ― їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України", – ідеться у повідомленні.
 
Як зазначили розвідники, на опублікованому відео – результати успішної демілітаризації півострова. Зокрема уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС):
 
  • 48Я6-К1 “Подльот” (2шт);
  • 1Л125”Ніобій-СВ” (2шт);
  • 39Н6 “Каста 2Е2” (3шт);
  • 9С19 “Імбірь”;
  • “Нєбо-СВ”;
  • С-300ВМ;
  • “Нєбо-М”;
  • 59Н6-Е “Протівнік-ГЕ”;
  • БРЛС “Мис”.
 
Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС “СТ-68” та РЛС 39Н6 “Каста 2Е2”, а ще три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1”, транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир “Фьодор Урюпін” та вертоліт Мі-8 російських окупантів.
 
Кримвійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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