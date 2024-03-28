РПЦ оголосила "священну війну" Заходу, який "впав у сатанізм"

московські попи на своєму соборі також оголосили, що після завершення війни вся територія сучасної України має увійти в зону виняткового впливу росії..

російська православна церква (РПЦ) наказом XXV Всесвітнього російського народного собору “Сьогодення та майбутнє російського світу” оголосила “священну війну” Заходу.

Про це повідомляє пресслужба РПЦ.

“Спеціальна військова операція є новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу проти злочинного київського режиму і колективного Заходу, що стоїть за ним, яка ведеться на землях Південно-Західної Русі з 2014 року. Під час СВО російський народ зі зброєю в руках відстоює свої життя, свободу, державність, цивілізаційну, релігійну, національну і культурну ідентичність, а також право жити на власній землі в межах єдиної російської держави. З духовно-морального погляду спеціальна військова операція є Священною війною, в якій росія та її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію “Утримувача”, що захищає світ від натиску глобалізму та перемоги Заходу, який впав у сатанізм”, – йдеться у наказі московських попів.