Рубан повернувся в Україну, - адвокат

У вівторок він візьме участь у судовому засіданні в його справі

Голова організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан повернувся в Україну з Польщі.

"Він уже давно в Києві", - повідомив його адвокат Валентин Рибін "Українським Новинам".

Конкретної дати повернення Рубана з-за кордону адвокат не уточнив.7 травня Рубан і захист мають намір узяти участь у судовому засіданні в його справі, додав він.

Як повідомляли, 15 квітня Рубана звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області. Це стало можливим, оскільки опівночі з 15 на 16 квітня добіг термін його утримання під вартою, якого не продовжили.

Нагадаємо, 8 березня 2018 року Володимира Рубана затримали в пункті пропуску під час виїзду з "ДНР". У меблях, які він перевозив у своєму автомобілі, знайшли велику кількість зброї. 9 березня йому оголосили про підозру в підготовці масових терактів.

За даними слідства, Рубан готував замах на президента Петра Порошенка, керівників силових структур та інших державних діячів. Зокрема, планувалося, що в урядовому кварталі обстріляють із гранатометів, мінометів і стрілецької зброї будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента і житлові будинки. Одночасно із цим мали підірвати гранати всередині парламенту і з застосуванням стрілецької зброї та вибухових пристроїв убити державних діячів і народних депутатів, присутніх на засіданні ВР.

22 березня 2018 року після зняття недоторканності в цій самій справі затримали депутата Верховної Ради Надію Савченко.