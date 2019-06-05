Рубан повернувся в Україну, - адвокат
"Він уже давно в Києві", - повідомив його адвокат Валентин Рибін "Українським Новинам".
Конкретної дати повернення Рубана з-за кордону адвокат не уточнив.7 травня Рубан і захист мають намір узяти участь у судовому засіданні в його справі, додав він.
Як повідомляли, 15 квітня Рубана звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області. Це стало можливим, оскільки опівночі з 15 на 16 квітня добіг термін його утримання під вартою, якого не продовжили.
Нагадаємо, 8 березня 2018 року Володимира Рубана затримали в пункті пропуску під час виїзду з "ДНР". У меблях, які він перевозив у своєму автомобілі, знайшли велику кількість зброї. 9 березня йому оголосили про підозру в підготовці масових терактів.
За даними слідства, Рубан готував замах на президента Петра Порошенка, керівників силових структур та інших державних діячів. Зокрема, планувалося, що в урядовому кварталі обстріляють із гранатометів, мінометів і стрілецької зброї будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента і житлові будинки. Одночасно із цим мали підірвати гранати всередині парламенту і з застосуванням стрілецької зброї та вибухових пристроїв убити державних діячів і народних депутатів, присутніх на засіданні ВР.
22 березня 2018 року після зняття недоторканності в цій самій справі затримали депутата Верховної Ради Надію Савченко.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в УкраїніЧого очільники іноземних держав очікують від України у наступні п'ять років