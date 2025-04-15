Рубіо і Келлог закликають Трампа бути жорсткішим з путіним – WSJ

Натомість Трамп і Віткофф вірять, що "путін хоче укласти мир"

Декілька старших помічників президента Трампа радять йому більш скептично ставитися до прагнення москви до миру з Україною, стверджуючи, що путін ще не виявив справжньої зацікавленості в припиненні бойових дій.

Про це п ише The Wall Street Journal.

Група, до якої, за словами офіційних осіб США, входить держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник по Україні Кіт Келлог, рекомендувала бути більш обережними у спілкуванні з путіним і зайняти більш жорстку позицію щодо вимог москви, які стосуються територіальних поступок з боку Києва.

Трамп, однак, як і раніше стоїть на боці свого спецпредставника Стіва Віткоффа, який після зустрічей з путіним вважає, що той хоче укласти мир, кажуть джерела видання

Втім росія відхилила заклик Трампа припинити вогонь і повільно пішла від його прагнення до часткового призупинення бойових дій, затягуючи час, наполягаючи на своїх досягненнях на полі бою та прагнучи до максимальних поступок у переговорах.