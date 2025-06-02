Рубіо і Лавров провели телефонну розмову

Дзвінок відбувся на прохання росії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо в неділю провели телефонну розмову після масштабної української атаки по російських аеродромах.

Про це повідомили у Держдепартаменті США, зазначивши, що дзвінок відбувся на прохання росії

"Держсекретар Марко Рубіо на прохання Росії поговорив із міністром закордонних справ росії Лавровим. Держсекретар Рубіо повторив заклик президента Трампа до продовження прямих переговорів між росією та Україною для досягнення міцного миру", - йдеться в повідомленні.