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Рубіо і Лавров провели телефонну розмову

02 червня 2025, 09:09
Рубіо і Лавров провели телефонну розмову
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Дзвінок відбувся на прохання росії.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо в неділю провели телефонну розмову після масштабної української атаки по російських аеродромах.
 
Про це повідомили у Держдепартаменті США, зазначивши, що дзвінок відбувся на прохання росії
 
"Держсекретар Марко Рубіо на прохання Росії поговорив із міністром закордонних справ росії Лавровим. Держсекретар Рубіо повторив заклик президента Трампа до продовження прямих переговорів між росією та Україною для досягнення міцного миру", - йдеться в повідомленні.
 
При цьому росЗМІ пишуть, що Лавров і Рубіо обговорили перспективи врегулювання війни в Україні та російсько-українські переговори, намічені на понеділок у Туреччині.
 
"Обговорювалася ситуація, пов'язана з українською кризою", - йдеться в заяві російського МЗС.
 
При цьому в росії також повідомляють, що Рубіо нібито "висловив співчуття" у зв'язку із загибеллю людей унаслідок підриву двох мостів у Курській і Брянській областях.

 

Сергій Лавроввійна в Україніросія окупанти

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