Рубіо назвав можливого наступника Трампа

Раніше Трамп заявляв, що у нього немає планів втретє балотуватися на пост президента.

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що на президентських виборах у 2028 році можливим кандидатом від Республіканської партії і наступником Трампа на цій посаді може стати віцепрезидент Джей Ді Венс.

Про це Рубіо сказав в інтерв'ю Fox News.

"Я сподіваюся, що він дійсно має намір це зробити", - наголосив Держсекретар США.

Він підкреслив, що він і Венс - близькі друзі, і додав, що, на його думку, віцепрезидент прекрасно справляється зі своєю посадою.

"Я думаю, Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом. Якщо він вирішить, що хоче цього", - додав він.