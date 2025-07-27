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Рубіо назвав можливого наступника Трампа

27 липня 2025, 10:20
Рубіо назвав можливого наступника Трампа
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Раніше Трамп заявляв, що у нього немає планів втретє балотуватися на пост президента.
Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що на президентських виборах у 2028 році можливим кандидатом від Республіканської партії і наступником Трампа на цій посаді може стати віцепрезидент Джей Ді Венс.
 
Про це Рубіо сказав в інтерв'ю Fox News.
 
"Я сподіваюся, що він дійсно має намір це зробити", - наголосив Держсекретар США.
 
Він підкреслив, що він і Венс - близькі друзі, і додав, що, на його думку, віцепрезидент прекрасно справляється зі своєю посадою.
 
"Я думаю, Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом. Якщо він вирішить, що хоче цього", - додав він.
 
Раніше Трамп заявляв, що не відкидає можливості балотуватися на третій термін, однак водночас визнав, що такий крок "зруйнує демократичні підвалини". При цьому деякі прихильники Трампа запропонували змінити Конституцію, щоб дозволити третій термін для президента з непослідовними термінами.
 
Однак згодом він стверджував, що в нього немає планів втретє балотуватися на пост президента США після закінчення поточної каденції.
 
За словами Трампа, продовжити його політичний курс після 2028 року можуть інші лідери Республіканської партії, наприклад, чинний віцепрезидент Джей Ді Венс або державний секретар Марко Рубіо

 

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