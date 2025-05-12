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Рубіо обговорив з Мерцем і Леммі питання щодо України

12 травня 2025, 09:09
Рубіо обговорив з Мерцем і Леммі питання щодо України
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Сторони обсудити зусилля щодо наближення миру в Україні та припиненні агресії рф.
Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонні розмови канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Сторони обсудити зусилля щодо наближення миру в Україні та припиненні агресії рф.
 
Про це повідомляє Держдеп США.
 
За словами речниці американського зовнішньополітичного відомства Теммі Брюс, співрозмовники обговорили нещодавню зустріч між канцлером ФРН, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем’єром Польщі Дональдом Туском і українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.
 
Зокрема, зазначається в заяві Держдепу, політики говорили про "нашу спільну мету - припинити війну в Україні".
Також вказується, що Рубіо привітам Мерца з нещодавнім призначенням на посаду канцлера ФРН.
 
"Вони обговорили життєздатність двосторонніх відносин США та Німеччини та важливість спільної роботи для просування багатьох спільних інтересів між Сполученими Штатами та Німеччиною", - йдеться в заяві Держдепу.
 
Під час іншої телефонної розмови Рубіо спілкувався з главою МЗС Британії Девідом Леммі.
 
"Держсекретар підтвердив позицію США щодо російсько-української війни: нашим головним пріоритетом залишається припинення бойових дій і негайне припинення вогню", - передала прес-секретар американського відомства Брюс.
 
Крім того, співрозмовники торкнулися теми конфлікту між Індією та Пакистаном, та "наголосили на необхідності для обох сторін підтримувати перемир'я та продовжувати спілкуватися".
 
"Держсекретар висловив підтримку США прямому діалогу між Індією та Пакистаном і закликав продовжувати зусилля з покращення зв'язку", - додала Брюс.

 

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