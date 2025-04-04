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Рубіо підтвердив порушення режиму часткового припинення вогню

04 квітня 2025, 16:09
Рубіо підтвердив порушення режиму часткового припинення вогню
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Вашингтон вважає, що дуже скоро стане очевидним, чи росія готова до миру.
США бачать, що припинення вогню, на яке погодилася Україна і росія, були порушені декілька разів.
 
Про це держсекретар Марко Рубіо сказав на брифінгу в Брюсселі.
 
Він вкотре наголосив, що готовність чи неготовність росії до миру стане очевидною протягом декількох тижнів. Зараз, вважає держсекретар, мир став ближчим, бо обидві сторони в переговорах. 
 
"Це не про те, ми можна довіряти путіну. Я нікому не довіряю. Це про те, що якщо ви зацікавлені в мирі, ви припиняєте вогонь, припиняєте битися. І ви потім пропонуєте умови, на яких ви готові припинити війну. І це мають бути адекватні умови. Якщо вони не зацікавлені в мирі, то затягуєте процес", – сказав Рубіо.
 
США готові до різних варіантів, але сподіваються, що затягування часу не буде. 
 
Рубіо додав, що росія не погодилася на повне припинення вогню. Тепер вона порушує умови часткового припинення. 
СШАвійна в Україніросія окупанти

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