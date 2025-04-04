Рубіо підтвердив порушення режиму часткового припинення вогню

Вашингтон вважає, що дуже скоро стане очевидним, чи росія готова до миру.

США бачать, що припинення вогню, на яке погодилася Україна і росія, були порушені декілька разів.

Про це держсекретар Марко Рубіо сказав на брифінгу в Брюсселі.

Він вкотре наголосив, що готовність чи неготовність росії до миру стане очевидною протягом декількох тижнів. Зараз, вважає держсекретар, мир став ближчим, бо обидві сторони в переговорах.

"Це не про те, ми можна довіряти путіну. Я нікому не довіряю. Це про те, що якщо ви зацікавлені в мирі, ви припиняєте вогонь, припиняєте битися. І ви потім пропонуєте умови, на яких ви готові припинити війну. І це мають бути адекватні умови. Якщо вони не зацікавлені в мирі, то затягуєте процес", – сказав Рубіо.

США готові до різних варіантів, але сподіваються, що затягування часу не буде.

Рубіо додав, що росія не погодилася на повне припинення вогню. Тепер вона порушує умови часткового припинення.