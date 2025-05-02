Рубіо: США не зможуть безкінечно фокусуватись на війні в Україні

Рубіо пояснив, що в певний момент президент Трамп повинен буде вирішити, скільки часу його адміністрація ще зможе присвячувати завершенню війни в Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що війна в Україні не може бути завершена у військовий спосіб, але російська й українська сторони "все ще далекі одна від одної" на шляху до мирної угоди. Американський урядовець зазначив, що президент США має визначити час, який іще зможе приділяти російсько-українській війні, перш ніж перейде до нагальніших питань.

Про це голова Держдепу сказав в інтерв'ю Fox News.

"Це війна, яка не має воєнного рішення: по суті, путін не може захопити всю Україну; Україна не може відтіснити росіян туди, де вони були у 2014 році", — зазначив Рубіо.

Він висловив переконання, що Трамп є єдиним світовим лідером, який може розмовляти з обома сторонами та привести їх до перемир'я, і він докладав до цього зусиль протягом перших 100 днів свого другого президентського терміну.

"Я думаю, ми знаємо, де знаходиться Україна, і ми знаємо, де зараз знаходиться Росія, і де путін. Вони все ще далеко одне від одного. Вони ближче, але вони все ще далеко одне від одного. І дуже скоро знадобиться справжній прорив, щоб це стало можливим, або, я думаю, президенту доведеться прийняти рішення про те, скільки ще часу ми збираємося цьому присвятити", — сказав держсекретар США.

Рубіо пояснив, що в певний момент президент Трамп повинен буде вирішити, скільки часу його адміністрація ще зможе присвячувати завершенню війни в Україні, оскільки обидві сторони все ще недостатньо близькі до цього, а США мають багато інших, навіть важливіших питань.

"Не те щоб війна в Україні не важлива, але я б сказав, що те, що відбувається з Китаєм, є важливішим у довгостроковій перспективі для майбутнього світу. Очевидно, ядерні амбіції Ірану, всі ці інші речі, які у нас відбуваються", — зазначив урядовець.

Рубіо додав, що це не означає відмову Штатів надавати посильну допомогу, але в певний момент, якщо миру не буде досягнуто, Трамп може вирішити "рухатися далі".