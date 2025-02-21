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ПОЛІТИКА

Рубіо: Трамп зустрінеться з путіним за умови прогресу у війні

21 лютого 2025, 09:51
Рубіо: Трамп зустрінеться з путіним за умови прогресу у війні
Марко Рубіо. Фото: trend.az
За словами американського чиновника, зустріч Трампа та путіна "багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти прогресу в припиненні війни в Україні".

Делегація США обговорювала нещодавно у Саудівській Аравії з представниками рф можливість зустрічі президента США Дональда Трампа з главою кремля владіміром путіним. Вашингтон каже, що це залежить від прогресу в питанні припинення російсько-української війни.

Про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє Reuters.

За словами американського чиновника, зустріч Трампа та путіна "багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти прогресу в припиненні війни в Україні".

Рубіо розповів, що обговорював можливість такої зустрічі під час розмови з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим у Саудівській Аравії минулого вівторка.

"Зустрічі не буде, доки ми не дізнаємось, про що буде ця зустріч", - передав держсекретар США свої слова главі МЗС росії та іншим учасникам делегації від Москви.

Під час інтерв’ю журналістці Кетрін Геррідж Рубіо зазначив, що "як правило, ви не проводите таких зустрічей, доки не дізнаєтесь про якийсь результат або досягли певного прогресу".

"Тож я думаю, коли відбудеться ця зустріч, багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти прогресу в припиненні війни в Україні, і якщо ми зможемо", - сказав держсекретар США.

Рубіо також думає, що така зустріч має стати "тим, що скріпить угоду", та що "всі повинні святкувати, що президент Трамп є миротворцем".

війнаВладімір ПутінДональд ТрамппереговоризустрічМарко Рубіо

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