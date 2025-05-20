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ПОЛІТИКА

Війна в Україні завершиться перемовинами, а не на полі бою – Рубіо

20 травня 2025, 21:12
Війна в Україні завершиться перемовинами, а не на полі бою – Рубіо
Марко Рубіо. Фото: trend.az
За його словами, військового вирішення війни в Україні немає.

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що військового вирішення "кризи" в Україні немає, і війна має завершитись перемовинами. Під час слухань у Конгресі він поділився думкою, чому мирні перемовини загальмувалися.

Про це повідомляє Reuters.

"Фундаментальний виклик, який ми маємо в Україні, полягає в тому, що росія хоче того, чого вона зараз не має і на що не має права. А Україна хоче те, що вона не може повернути військовим шляхом", — заявив Рубіо.

Своєю чергою сенаторка-демократка Синтія Шахін звинуватила Рубіо та Дональда Трампа у тому, що вони дали москві важелі впливу перед мирними переговорами щодо припинення війни. Водночас держсекретар не погодився та нагадав, що усі санкції проти рф залишаються у силі. Проте сенаторка підкреслила, що  важелі впливу, від яких США відмовилися — це зняття з порядку денного членства України в НАТО та позбавлення зобов’язання продовжувати допомагати Києву розвідданими та військовим спорядженням.

"Ну, це інше рішення. Це інше питання. Це не мені вирішувати. Білий дім повинен буде прийняти рішення щодо того, чи звертатися до Конгресу за додатковим законопроєктом", — відповів Рубіо на питання, чи збираються у Трампа ухвалити новий законопроєкт на підтримку України. 

війнаДональд Трамппереговори з рфМарко Рубіо

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