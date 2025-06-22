Рубіо заявив про шанс для миру між США та Іраном

За словами держсекретаря США, американський президент Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що хоче вирішити питання з Іраном дипломатичним шляхом, але попереджав про наслідки, якщо угоди не буде за 60 днів.

США готові хоч зараз розпочати переговори з Іраном щодо нової ядерної угоди, якщо Тегеран вирішить вийти на контакт.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі телеканалу CBS News.

На думку Рубіо, після американських ударів по ключових ядерних об'єктах Іран має обрати шлях миру та погодитися на пропозицію США щодо нової угоди.

"Ми робили все, ми докладали неймовірних зусиль, гаразд, щоб укласти угоду з цими людьми. Ми навіть висунули їм пропозицію, елементи якої вони хотіли, і ми готові прямо зараз. Якщо вони зателефонують прямо зараз і скажуть, що хочуть зустрітися, обговорімо це, ми готові це зробити", - сказав він.

За словами держсекретаря США, американський президент Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що хоче вирішити питання з Іраном дипломатичним шляхом, але попереджав про наслідки, якщо угоди не буде за 60 днів.

"І я думаю, вони вважали, що мають справу з іншим типом лідера, схожим на тих лідерів, з якими вони грали в ігри протягом останніх 30 чи 40 років. І вони з'ясували, що це не так... Те, що станеться далі, тепер залежатиме від того, що Іран вирішить робити далі. Якщо вони оберуть шлях дипломатії, ми готові, ми можемо укласти угоду, яка буде вигідною для них, іранського народу, і доброю для світу. Якщо вони оберуть інший шлях, тоді будуть наслідки", - додав Рубіо.