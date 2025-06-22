Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Рубіо заявив про шанс для миру між США та Іраном

22 червня 2025, 20:52
Рубіо заявив про шанс для миру між США та Іраном
Марко Рубіо. Фото: trend.az
За словами держсекретаря США, американський президент Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що хоче вирішити питання з Іраном дипломатичним шляхом, але попереджав про наслідки, якщо угоди не буде за 60 днів.

США готові хоч зараз розпочати переговори з Іраном щодо нової ядерної угоди, якщо Тегеран вирішить вийти на контакт.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі телеканалу CBS News.

На думку Рубіо, після американських ударів по ключових ядерних об'єктах Іран має обрати шлях миру та погодитися на пропозицію США щодо нової угоди.

"Ми робили все, ми докладали неймовірних зусиль, гаразд, щоб укласти угоду з цими людьми. Ми навіть висунули їм пропозицію, елементи якої вони хотіли, і ми готові прямо зараз. Якщо вони зателефонують прямо зараз і скажуть, що хочуть зустрітися, обговорімо це, ми готові це зробити", - сказав він.

За словами держсекретаря США, американський президент Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що хоче вирішити питання з Іраном дипломатичним шляхом, але попереджав про наслідки, якщо угоди не буде за 60 днів.

"І я думаю, вони вважали, що мають справу з іншим типом лідера, схожим на тих лідерів, з якими вони грали в ігри протягом останніх 30 чи 40 років. І вони з'ясували, що це не так... Те, що станеться далі, тепер залежатиме від того, що Іран вирішить робити далі. Якщо вони оберуть шлях дипломатії, ми готові, ми можемо укласти угоду, яка буде вигідною для них, іранського народу, і доброю для світу. Якщо вони оберуть інший шлях, тоді будуть наслідки", - додав Рубіо.

СШАІранМарко Рубіо

Останні матеріали

Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Політика
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Переклад iPress – 20 червня 2025, 07:32
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Політика
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 19 червня 2025, 07:57
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 червня 2025, 16:48
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється