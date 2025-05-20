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ПОЛІТИКА

Рубіо заявив, що США не припинили постачання зброї Україні

20 травня 2025, 18:44
Рубіо заявив, що США не припинили постачання зброї Україні
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Допомога Україні від США вважається критично важливою.

Сполучені Штати Америки не припинили постачання зброї Україні. Штати також співпрацюють з країнами НАТО щодо цього питання.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу у Держдепартаменті.

У Рубіо запитали, чи готова адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалити додатковий законопроект щодо військової допомоги Україні. На що держсекретар відповів, що це не йому вирішувати. 

Він заявив, що все те, що було затверджено Конгресом раніше для допомоги Україні триває.

"Насправді, якщо українці і просили про щось додаткове, то про засоби ППО. Про Patriot, яких у нас, чесно кажучи, немає. Але ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками по НАТО. У союзників по НАТО є кілька батарей ракет Patriot, які вони могли б надати або передати українцям для захисту, наприклад, повітряного простору Києва та інших місць", - заявив Рубіо.

За його словами США підтримують цю ідею та працюють над нею разом з партнерами. Водночас, він заявив, що наразі ніяка з країн не хоче відмовлятися від своїх Patriot, а тих, що виробляють США - недостатньо.

СШАвійназброядопомога УкраїніPatriot

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