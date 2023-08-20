"Рухаємося далі у питанні F-16": Зеленський прибув до Данії
20 серпня 2023, 17:50
Володимир Зеленський
Ця поїздка стала наступною після Нідерландів.
Президент Володимир Зеленський після візиту до Нідерландів 20 серпня прибув до Данії. Там він зокрема зустрінеться із данською прем’єркою Метте Фредеріксен та королівською родиною.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Також український президент проведе зустрічі з лідерами данських партій, членами парламенту Данії, Фолькетингу, та представниками бізнесу цієї країни.
"Продовжуємо роботу з посилення України, із захисту наших людей. Розвиваємо співпрацю. Готуємо додаткові хороші новини для українських воїнів. Рухаємося далі в питанні F-16", — написав Зеленський.