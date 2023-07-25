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Румунія долучилась до декларації гарантій безпеки для України

25 липня 2023, 15:31
Румунія долучилась до декларації гарантій безпеки для України
Фото: cotidianul.ro
Голова МЗС Румунії повідомила про майбутні заходи щодо підтримки транзитних потужностей для сільськогосподарської продукції з України.

Уряд Румунії вирішив долучитися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України, яку нещодавно підписали на саміті НАТО у Вільнюсі. 

Про це пише пресслужба Міністерства закордонних справ Румунії.

Рішення було прийняте під час телефонної розмови міністерки закордонних справ Луміници Одобеску з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Голови румунської та американської дипломатії обговорили останні події на Чорному морі, зокрема й наслідки рішення російської федерації призупинити участь у Чорноморській ініціативі щодо експорту зерна", – повідомила пресслужба відомства.

Блінкен та Одобеску засудили нещодавні напади росії на цивільне населення і річкову та морську інфраструктуру, а також ставлення росії до глобальної продовольчої безпеки.

Одобеску повідомила про раніше вжиті Румунією заходи, а також про майбутні заходи щодо підтримки транзитних потужностей для сільськогосподарської продукції з України.

Румуніягарантії безпеки України

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