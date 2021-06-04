Румунія дозволила матчі Євро-2020 з глядачами, Україна зіграє там два матчі

Матчі Євро-2020 будуть проходити на Національному стадіоні у Бухаресті за максимальної присутності на трибунах 13 000 глядачів, тобто 25% місткості арени

Міністерство спорту Румунії офіційно підтвердило, що футбольні матчі в Бухаресті в рамках Чемпіонату Європи з футболу-2020 будуть проходити з глядачами на трибунах.

Про це заявив міністр спорту Едуард Новак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Матчі Євро-2020 будуть проходити на Національному стадіоні у Бухаресті за максимальної присутності на трибунах 13 000 глядачів, тобто 25% місткості арени.

Новак уточнив, що доступ на трибуни буде здійснюватися за схемою, розробленою фахівцями УЄФА.

"Кожен глядач повинен пред'явити сертифікат, що підтверджує, що він вилікувався від Covid або що йому зробили щеплення. Кожен квиток буде містити дату і час, коли він повинен бути присутнім на стадіоні, щоб уникнути скупчення людей біля входу. Інший варіант, коли у нього немає тесту, перевірка буде проводиться на місці", - пояснив міністр.

Румунська влада припускає, що іноземні вболівальники, які зберегли свої квитки, будуть їхати виключно на матчі і їх не цікавить туризм. Таким чином, ймовірність того, що вони залишаться в Румунії понад 48 годин, вкрай мала.

Румунія отримала чотири матчі в рамках Євро-2020, в тому числі два за участю збірної України. На груповому етапі українці зіграють у Бухаресті з Північною Македонією 17 червня та з Австрією 21 червня.

Міністр не уточнив, чи матимуть право на в'їзд вболівальники з квитками на матчі з-за меж ЄС. Наразі в'їзд для українців в країни Євросоюзу закритий.

Чемпіонат Європи відбудеться у 12 різних європейських містах. Європейська футбольна асоціація вимагала від міст-господарів чемпіонату Європи гарантувати наявність глядачів під час матчів принаймні в обсязі 25% від загальної місткості стадіону.

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