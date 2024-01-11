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Румунія фіксує рекордні обсяги транзиту українського зерна – Reuters

11 січня 2024, 21:22
Румунія фіксує рекордні обсяги транзиту українського зерна – Reuters
Порт Констанца Фото: Google
Минулого року були відвантажені 36 млн метричних тонн зерна, а це на 50% більше, ніж в 2022 році.

Порт Констанца, який в Румунії, зафіксував найвищий експорт зерна в 2023 році завдяки різкому зростанню поставок з України і інфраструктурним проєктам, які фінансуються Європейським Союзом. 

Про це повідомляє агентство Reuters.

Минулого року були відвантажені 36 мільйонів метричних тонн зерна, що на 50% більше, ніж у попередньому році.

Українське зерно склало майже 40% від загального обсягу або 14 млн тонн порівняно з 13 млн тонн наприкінці листопада і з 8,6 млн т за весь 2022 рік.

Україна - найбільший світовий експортер зерна. Порт Констанца в Чорному морі  став найбільшим альтернативним експортним маршрутом для України після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

Влітку обсяги транзиту скоротилися, через те, що росія почала наносити ракетні удари по річкових портах, які розташовані по той бік Дунаю від Румунії.

В серпні Україна створила судноплавний коридор зі своїх портів, який охоплює західне узбережжя Чорного моря поблизу Румунії та Болгарії, невдовзі після того, як росія вийшла з угоди про експорт зерна.

Також Румунія планує збільшити свої транзитні потужності для українського збіжжя до чотирьох млн тонн на місяць і наразі модернізує залізничну та автомобільну інфраструктуру в порту та навколо нього.

В порті Констанца зазначили, що сума інвестиційних проєктів, які фінансує ЄС в Констанці й навколо неї, становить 546,8 млн євро, решта проектів вартістю 218 млн євро перебувають на стадії розгляду.

 

 
Румуніятранзитзерно

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