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ПОЛІТИКА

Румунія готова подвоїти пропускну здатність українського зерна через свою країну

14 серпня 2023, 17:39
Румунія готова подвоїти пропускну здатність українського зерна через свою країну
Фото: zn.ua
Відповідну заяву румунський міністр зробив після переговорів з представниками США.

Румунія збільшить свої транзитні потужності для українського зерна з 2 до 4 мільйонів тонн щомісяця.

Про це заявив міністр транспорту та інфраструктури Румунії Сорін Гріндяну, повідомляє Agerpres.

Відповідну заяву румунський міністр зробив після переговорів з представниками США, Європейського Союзу, Молдови, України та Румунії щодо альтернативних маршрутів транспортування зерна з України.

"Ми погодилися, що експорт українського зерна має бути прискорений у контексті відомих атак на українські порти Рені та Ізмаїл, що сталися протягом останніх тижнів. Під час цих зустрічей ми підкреслили важливість румунських наземних, залізничних і морських транспортних шляхів для підтримки безперервного потоку експорту та імпорту з України", – сказав Гріндяну.

Він додав, що з точки зору транспорту на Дунаї Сулинський канал є єдиним життєздатним водним шляхом для цих перевезень, тому важливо оптимізувати пропускну спроможність цього маршруту.

"Це була надзвичайно хороша і плідна зустріч, яка дозволить нам, завдяки заходам, яких ми вживемо, збільшити пропускну здатність транзиту зернових з України через Румунію, так що ми зможемо досягти мети в майже 4 мільйони тонн на місяць, з 2 мільйонів тонн, які ми маємо зараз", – підкреслив Гріндяну.

Як відомо, росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі рф. Крім того, москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

війнаРумуніязернова угодарф тероризм

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