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Румунія хоче побудувати понтонний міст для транспортування українського зерна

02 березня 2023, 08:19
Румунія хоче побудувати понтонний міст для транспортування українського зерна
Фото: з вільного доступу
Уряд Румунії та Молдови побудують понтонний міст через річку Прут, аби поліпшити транспортування вантажів з України.

Уряд Румунії та Молдови побудують понтонний міст через річку Прут, аби поліпшити транспортування вантажів з України. 

В першу чергу мова йде про транспортування продовольства.

Про це заявив державний секретар румунського міністерства транспорту Ірінел Скріостяну. 

Пише Gospodarka Morska.

Нову понтонну переправу планують побудувати на тому місці, де до 1944 року стояв зруйнований військами радянської червоної армії міст між румунським селом Бумбата та молдавське місто Леова.

Міст планують використовувати для руху легкового та вантажного транспорту.

"Останніми місяцями уряди Румунії та Молдови оголосили про низку логістичних проєктів для поліпшення транспортування товарів з України, особливо зерна. Через російське вторгнення в Україну румунський порт Констанца має важливе значення для відвантаження зерна з цієї країни через Чорне море", - пише польске видання.

РумуніяМолдовазерноУкраїна

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