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Румунія має намір відіграти ключову роль у відновленні України

05 грудня 2023, 12:41
Румунія має намір відіграти ключову роль у відновленні України
Джерело: dia.dp.gov
У цьому контексті сильними сторонами Румунії є безпека, географічна близькість, морське, річкове, залізничне та автодорожнє сполучення.

Румунія має намір відіграти ключову роль у відновленні України після завершення війни, розв’язаної росією.

Про це повідомив прем'єр-міністр  Румунії Марчело Чолаку під час зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Чолаку зазначив, що в цьому контексті сильними сторонами Румунії є безпека, географічна близькість, морське, річкове, залізничне та автодорожнє сполучення. Такі можливості можуть зацікавити американські компанії, які захочуть брати участь у реконструкції України.

Прем'єр Румунії наголосив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, маючи на увазі також процес відновлення.

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен подякував румунському прем'єру за допомогу Україні та за співпрацю на Чорному морі.

"Наші країни також тісно співпрацюють у цивільних питаннях, ми дуже тісно співпрацюватимемо в майбутньому, і наслідки будуть помітні у прогресі, який буде досягнутий", - сказав Блінкен.

 

Румуніявійна в Українівідновлення україниросія окупанти

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