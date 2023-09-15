Матеріали:
Теми:

Румунія може почати збивати російські БПЛА

15 вересня 2023, 21:27
Румунія може почати збивати російські БПЛА
У Румунії заявили про готовність використати "всю військову міць" для боротьби з російськими дронами.

Заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що Румунія готова збивати російські дрони, які становитимуть для неї загрозу.

Про це повідомляє Digi24.

Георгіца Влад розповів, що Румунія у зв’язку з частими атаками росії на українські порти на Дунаї, що впритул до румунської території, розмістила в районі дельти Дунаю близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи

"Ми розгорнули декілька радарів, у нас активована система оборони і ми обговорили із союзниками у НАТО рішення для того, щоби протистояти російській агресії", розповідає Георгіца Влад.

На запитання про те, чи буде Румунія застосовувати свою ППО проти російських безпілотників, Георгіца Влад не став цього виключати.

"Залежно від рівня загрози ми готові застосувати усі наявні військові засоби для захисту території Румунії",- наголосив заупник начальника штабу оборони Румунії.

РумуніяБПЛАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Борис Джонсон:
Політика
Борис Джонсон: "Чому ми не даємо Україні того, чого вона потребує? Українці хочуть вбивати росіян і виганяти загарбника зі своєї землі"
15 вересня 2023, 18:00
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Політика
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 15 вересня 2023, 12:15
Святі, громи та блискавки:
Політика
Святі, громи та блискавки: "непроникна російська ППО над Кримом". Частина 3 – Том Купер
15 вересня 2023, 10:00
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Cуспільство
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 15:53
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Cуспільство
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 11:46
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Технології
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 08:46
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Cуспільство
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 16:15
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Політика
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 12:22
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється