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ПОЛІТИКА

Румунія може стати хабом для підтримки України військами

28 лютого 2025, 15:05
Румунія може стати хабом для підтримки України військами
Фото: zn.ua
В.о. президента Румунії заявив, що обговорювати направлення війська в Україну поки що зарано, оскільки немає мирної угоди.

Румунія продовжить підтримувати Україну, яка зазнала агресії з боку росії, і може стати хабом для транзиту військ західних країн.

Про це заявив виконувач обов’язків президента Румунії Іліє Болоян, повідомляє Defense Romania.

"Щодо підтримки України – на проведених консультаціях ми загалом висловили готовність і надалі допомагати цій країні. Це не просто підтримка жертви перед агресором, що є принциповим питанням, а й гарантування безпеки нашої держави", – наголосив він.

Болоян також зазначив, що Румунія може стати наступною мішенню агресії. "Якщо подібні дії росії триватимуть, а історія цього регіону нам добре відома, то Україна може бути лише першою жертвою", – пояснив він.

Водночас він підкреслив, що говорити про відправку військ до України поки зарано, оскільки немає мирної угоди та відсутня парламентська підтримка такого рішення. "Однак ми могли б стати транзитним центром для цих військ, і це питання варто проаналізувати", – додав Болоян.

війнаРумуніяпідтримка України

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