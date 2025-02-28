Румунія може стати хабом для підтримки України військами

В.о. президента Румунії заявив, що обговорювати направлення війська в Україну поки що зарано, оскільки немає мирної угоди.

Румунія продовжить підтримувати Україну, яка зазнала агресії з боку росії, і може стати хабом для транзиту військ західних країн.

Про це заявив виконувач обов’язків президента Румунії Іліє Болоян, повідомляє Defense Romania.

"Щодо підтримки України – на проведених консультаціях ми загалом висловили готовність і надалі допомагати цій країні. Це не просто підтримка жертви перед агресором, що є принциповим питанням, а й гарантування безпеки нашої держави", – наголосив він.

Болоян також зазначив, що Румунія може стати наступною мішенню агресії. "Якщо подібні дії росії триватимуть, а історія цього регіону нам добре відома, то Україна може бути лише першою жертвою", – пояснив він.

Водночас він підкреслив, що говорити про відправку військ до України поки зарано, оскільки немає мирної угоди та відсутня парламентська підтримка такого рішення. "Однак ми могли б стати транзитним центром для цих військ, і це питання варто проаналізувати", – додав Болоян.