Румунія наступного місяця розпочне підготовку українських пілотів на F-16 – CNN

Румунія розпочне підготовку українських пілотів на бойових літаках F-16 вже наступного місяця.



За словами джерела, яке знайоме з поточними переговорами, для тренувань була визначена авіабаза в Румунії. Зокрема підготовка включає в себе запит Румунії на симулятор польоту F-16 від виробника літака, компанії Lockheed Martin.

Зазначається, що наразі Румунія має 16 винищувачів F-16. Також ще 32 будуть доставлені з Норвегії до кінця 2024 року.У Румунії є близько десяти кваліфікованих румунських інструкторів, які налітали понад 2 000 годин на цьому літаку. Три або чотири винищувачі F-16 з нинішньої румунської ескадрильї можуть бути задіяні в навчальній місії в будь-який момент часу.