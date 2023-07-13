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Румунія наступного місяця розпочне підготовку українських пілотів на F-16 – CNN

13 липня 2023, 08:31
Румунія наступного місяця розпочне підготовку українських пілотів на F-16 – CNN
джерело wikipedia
Водночас тривалість навчальної програми поки що не визначена.

Румунія розпочне підготовку українських пілотів на бойових літаках F-16 вже наступного місяця.

Про це повідомляє CNN.

За словами джерела, яке знайоме з поточними переговорами, для тренувань була визначена авіабаза в Румунії. Зокрема підготовка включає в себе запит Румунії на симулятор польоту F-16 від виробника літака, компанії Lockheed Martin.
 
Зазначається, що наразі Румунія має 16 винищувачів F-16. Також ще 32 будуть доставлені з Норвегії до кінця 2024 року.

У Румунії є близько десяти кваліфікованих румунських інструкторів, які налітали понад 2 000 годин на цьому літаку. Три або чотири винищувачі F-16 з нинішньої румунської ескадрильї можуть бути задіяні в навчальній місії в будь-який момент часу.

 

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