Румунія наступного місяця розпочне підготовку українських пілотів на F-16 – CNN
13 липня 2023, 08:31
джерело wikipedia
Водночас тривалість навчальної програми поки що не визначена.
Румунія розпочне підготовку українських пілотів на бойових літаках F-16 вже наступного місяця.
Про це повідомляє CNN.
За словами джерела, яке знайоме з поточними переговорами, для тренувань була визначена авіабаза в Румунії. Зокрема підготовка включає в себе запит Румунії на симулятор польоту F-16 від виробника літака, компанії Lockheed Martin.
У Румунії є близько десяти кваліфікованих румунських інструкторів, які налітали понад 2 000 годин на цьому літаку. Три або чотири винищувачі F-16 з нинішньої румунської ескадрильї можуть бути задіяні в навчальній місії в будь-який момент часу.