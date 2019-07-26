Румунія не дозволила транзит військової техніки РФ для Сербії
Румунська влада заблокувала транзит російського транспорту з озброєннями через Дунай, не видавши на це ліцензію, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунський сайт Mediafax.
В румунському міністерстві пояснили, що для видачі транзитної ліцензії на перевезення військової продукції, яка за законом може видаватися тільки румунському оператору, необхідне дотримання кількох умов.
Одна з умов полягає в тому, що послуги румунського оператора не повинні прямо або побічно відповідати інтересам фізичних або юридичних осіб з Росії відповідно до рішення 2014/512/PESC Ради ЄС про обмежувальні заходи у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні.
"Ця умова не була виконана в цій ситуації, тому компетентна румунська влада не могла видати відповідну ліцензію", - заявили в МЗС Румунії.
За даними сербських ЗМІ, мова йде про відправлення 30 танків та 30 БРДМ, які Белград повинен отримати на основі контракту між Сербією та Росією.
Сербія підтримує міцні політичні зв'язки з Росією і відмовляється приєднатися до західних економічних санкцій проти Москви. Белград почав переговори про вступ до ЄС, але, на відміну від інших балканських держав, не хоче вступати в НАТО.
Нагадаємо, що Росія знайшла спосіб обійти санкцій США і продавати зброю закордон.
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