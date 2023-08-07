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Румунія обіцяє допомогти Україні з експортом зерна – Politico

07 серпня 2023, 19:55
Румунія обіцяє допомогти Україні з експортом зерна – Politico
Фото з вільного доступу
Понад половина українського експорту, який транспортується так званими маршрутами солідарності ЄС, проходить через Румунію.

Румунія працює над пошуком нових шляхів для транспортування українського зерна після виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи й обстрілів нею портової інфраструктури на півдні України.

Про це в інтерв’ю Politico заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.

Голова румунського МЗС назвала безпекову ситуацію в Чорному морі "досить серйозною" і засудила "направду цинічні" обстріли росією українських портів і зерносховищ, які загострюють світову продовольчу кризу.

Одобеску підкреслила, що протягом останніх місяців Бухарест доклав зусиль для збільшення транзиту українського зерна через Румунію, зокрема шляхом розширення потужностей у портах та пунктах перетину кордону.

"Потрібен час, щоб побачити результати", – сказала вона й додала, що Румунія також координує свої дії з Україною, "щоб побачити, як ми можемо зробити більше". Цього тижня очікуються подальші переговори між Бухарестом і Києвом на цю тему.

Говорячи про можливе продовження заборони на імпорт окремої сільськогосподарської продукції України, яку Румунія і ще чотири країни ЄС хочуть продовжити після 15 вересня, Одобеску зазначила, що необхідно "знайти рішення, аби фінансово допомогти фермерам у постраждалих регіонах".

 За оцінками Європейської комісії, понад 65% зерна, експортованого через маршрути солідарності в червні, пройшло через Дунайський коридор

війна в Україніросія окупантизернова ініціативаРумунія

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