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Румунія отримала від Нідерландів 18 винищувачів F-16

26 червня 2025, 15:07
Румунія отримала від Нідерландів 18 винищувачів F-16
Вони обслуговуватимуть навчальний центр пілотів НАТО, де також навчаються українські льотчики.
Флот F-16 у Румунії збільшиться до 67 літаків: Нідерланди віддають країні 18 винищувачів після угоди, формалізованої на саміті НАТО в Гаазі. 
 
Про це пише румунська служба "Радіо свобода".
 
Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну після саміту НАТО в Гаазі оголосив, що літаки, запропоновані Нідерландами, стануть власністю його держави за символічну ціну в одне євро.
 
Ці 18 F-16 вже розгорнуті на 86-й авіабазі Борча у Фетешті. Вони назавжди залишаться у складі Повітряних сил Румунії і обслуговуватимуть навчальний центр пілотів НАТО, де також навчаються українські льотчики. Цей внесок є частиною зусиль НАТО щодо зміцнення східного флангу та підтримки розвитку регіонального навчального центру для пілотів F-16.
 
Усі свої 67 F-16 Румунія організувала у чотири ескадрильї. Наразі 53-тя винищувальна ескадрилья, розгорнута на 86-й авіабазі в Борчі, має на озброєнні 17 літаків F-16, раніше придбаних у Португалії.
 
Ще дві ескадрильї формуються в рамках контракту з Норвегією, за яким Румунія придбала за 388 мільйонів євро купила 32 літаки F-16. Цей контракт також включає запасні двигуни та логістичну підтримку, і призначений для переходу на майбутні літаки F-35.
 
Також до країни поставили 16 норвезьких літаків, із яких сформували 48-му ескадрилью, дислоковану на 71-й авіабазі "Генерал Еманоїл Іонеску" в Кимпія-Турзі.
 
Останні 16 літаків, які завершать третю ескадрилью, мають доставити пізніше цього року.
 
У листопаді 2024 року Румунія підписала угоду зі Сполученими Штатами про закупівлю 32 літаків F-35 Lightning II. Їх мають поставити до 2030 року. Вартість контракту оцінюється приблизно в 6,5 мільярда доларів плюс ПДВ. Ця сума покриває самі літаки, а також двигуни, боєприпаси, логістичне забезпечення, навчальні послуги, авіасимулятори та пакет промислової співпраці.

 

війна в Українівинищувач f-16росія окупанти

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