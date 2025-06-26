Румунія отримала від Нідерландів 18 винищувачів F-16

Вони обслуговуватимуть навчальний центр пілотів НАТО, де також навчаються українські льотчики.

Флот F-16 у Румунії збільшиться до 67 літаків: Нідерланди віддають країні 18 винищувачів після угоди, формалізованої на саміті НАТО в Гаазі.

Про це пише румунська служба "Радіо свобода".

Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну після саміту НАТО в Гаазі оголосив, що літаки, запропоновані Нідерландами, стануть власністю його держави за символічну ціну в одне євро.

Ці 18 F-16 вже розгорнуті на 86-й авіабазі Борча у Фетешті. Вони назавжди залишаться у складі Повітряних сил Румунії і обслуговуватимуть навчальний центр пілотів НАТО, де також навчаються українські льотчики. Цей внесок є частиною зусиль НАТО щодо зміцнення східного флангу та підтримки розвитку регіонального навчального центру для пілотів F-16.

Усі свої 67 F-16 Румунія організувала у чотири ескадрильї. Наразі 53-тя винищувальна ескадрилья, розгорнута на 86-й авіабазі в Борчі, має на озброєнні 17 літаків F-16, раніше придбаних у Португалії.