Румунія підписала декларацію про підтримку євроінтеграції України

Це крок до вступу в НАТО та ЄС.

Президент Румунії Клаус Йоханніс і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про підтримку вступу України до Європейського Союзу і НАТО.

Про це повідомляє Telegram-канал Президента.

За словами Зеленського, це важливий крок напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі. На зустрічі президенти обговорили, як Румунія надалі допомагатиме Україні протистояти російський агресії та двосторонню взаємодію. Також говорили про реалізацію української формули миру.

"Дякую всьому румунському народові за солідарність з Україною та окремо Клаусу Йоханнісу за його особистий внесок у підтримку нашої країни та посилення її обороноздатності", — написав Володимир Зеленський.