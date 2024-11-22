Румунія підписала контракт на придбання у США винищувачів F-35
22 листопада 2024, 10:57
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Вартість контракту складає $7,2 млрд.
Румунія підписала контракт на придбання у США винищувачів F-35 Lightning II.
Про це повідомляє Romanian Journal.
“Рішення Румунії придбати ці передові винищувачі є ключовим кроком у поточній модернізації румунських Збройних сил та зробить значний внесок у довгострокову оборону альянсу НАТО і нашу колективну безпеку”, – зауважила пані посол США в Румунії Кетлін Кавалек.
Вона привітала Румунію із зобов’язанням виділити до 2,5% ВВП на оборонні витрати.
В свою чергу, голова уряду Румунії Марчел Чолаку наголосив, що літаки F-35 значно посилять обороноздатність країни. Він також додав, що угода про придбання F-35 є найбільшим контрактом, підписаним урядом Румунії через Міністерство оборони після 1989 року.