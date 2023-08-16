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Румунія підтвердила, що навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16

16 серпня 2023, 14:22
Румунія підтвердила, що навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16
джерело wikipedia
У країні створять регіональний центр підготовки.

Румунія проводитиме підготовку українських пілотів на сучасних- винищувачах F-16.  

Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоганніс під час своєї промови.

"Ми братимемо участь у підготовці українських військових у межах військової допомоги Європейського Союзу місії. Ми розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який однаково обслуговуватиме румунських, союзницьких та українських пілотів", - наголосив президент Румунії.

За словами Клауса Йоганніса, його країна разом з іншими союзниками по НАТО продовжуватиме підтримувати Україну у її боротьбі за мир і свободу.

"Ми продовжуватимемо координацію в рамках Європейського Союзу для ефективного подолання численних наслідків війни. Ми й надалі підтримуватимемо європейський курс Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях", - додав румунський лідер.

Президент також наголосив, що Бухарест значною мірою усвідомлює ризики, пов'язані з нещодавньою ескалацією на Дунаї, де поблизу територіальних вод Румунії було завдано росіянами ударів по українській цивільній інфраструктурі.

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