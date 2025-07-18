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Румунія планує разом з Україною виготовляти безпілотники

18 липня 2025, 14:55
Румунія планує разом з Україною виготовляти безпілотники
Фото: zn.ua
Румунія повинна буде заплатити за технології деяких безпілотників, розроблених українцями
Міністерство оборони Румунії проведе переговори з Україною, аби спільно виготовляти безпілотники, які потім можуть продаватися в інші європейські країни.
 
Про це пише Digi24.
 
Таку інформацію підтвердили журналістам в Міністерстві оборони Румунії.
 
"Міністр національної оборони має офіційно зустрітися зі своїм українським колегою і обговорити угоду. Це не дуже складний бізнес-план. В основному, Румунія повинна буде заплатити за технології деяких безпілотників, розроблених українцями в результаті військового досвіду, який вони отримали в останні роки, коли вони стали наддержавою в галузі безпілотників", - підкреслили у матеріалі.
 
Наступним кроком стануть інвестиції у завод в Румунії, швидше за все, в Брашові, де румуни та українці спільно працюватимуть над виробництвом безпілотників. 
 
"Більшість безпілотників буде використовуватися румунською армією, але багато з них, згідно з планом, також будуть продані іншим європейським країнам. Позитивною стороною цього партнерства є те, що Україна готова укласти угоду, тому що їй потрібні гроші. Недоліком є те, що Румунія не має грошей, тому таку угоду дуже важко реалізувати цього року. Швидше за все, подальші кроки будуть зроблені в 2026 році, коли буде затверджений новий армійський бюджет", - повідомляє Digi24.

 

Румуніявійна в Україніросія окупанти

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