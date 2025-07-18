Румунія планує разом з Україною виготовляти безпілотники

Міністерство оборони Румунії проведе переговори з Україною, аби спільно виготовляти безпілотники, які потім можуть продаватися в інші європейські країни.

Таку інформацію підтвердили журналістам в Міністерстві оборони Румунії.

"Міністр національної оборони має офіційно зустрітися зі своїм українським колегою і обговорити угоду. Це не дуже складний бізнес-план. В основному, Румунія повинна буде заплатити за технології деяких безпілотників, розроблених українцями в результаті військового досвіду, який вони отримали в останні роки, коли вони стали наддержавою в галузі безпілотників", - підкреслили у матеріалі.

Наступним кроком стануть інвестиції у завод в Румунії, швидше за все, в Брашові, де румуни та українці спільно працюватимуть над виробництвом безпілотників.

"Більшість безпілотників буде використовуватися румунською армією, але багато з них, згідно з планом, також будуть продані іншим європейським країнам. Позитивною стороною цього партнерства є те, що Україна готова укласти угоду, тому що їй потрібні гроші. Недоліком є те, що Румунія не має грошей, тому таку угоду дуже важко реалізувати цього року. Швидше за все, подальші кроки будуть зроблені в 2026 році, коли буде затверджений новий армійський бюджет", - повідомляє Digi24.