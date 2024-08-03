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Румунія планує разом з Україною виготовляти ракети "Нептун"

03 серпня 2024, 16:23
Румунія планує разом з Україною виготовляти ракети
Wikipedia
Ракети "Нептун" можуть запускатися з землі та вражати як наземні, так і морські цілі з дальністю до 400 кілометрів.
Румунія планує співпрацювати з Україною щодо розробки вітчизняних протикорабельних ракет Р-360 "Нептун" за прикладом інших країн Європи.
 
Про це повідомляє видання Army Recognition.
 
Зокрема важливість співпраці між Бухарестом та Києвом в оборонній сфері та енергетиці підкреслив посол України в Румунії Ігор Прокопчук, пишуть журналісти. 
 
"Румунія хоче, щоб Україна була її союзником для контролю акваторії Чорного моря зі своєї території. Плани румунсько-українського військово-промислового партнерства розраховані на післявоєнний період, попри те, що ні в Києві, ні в НАТО немає повної впевненості в здатності України протистояти нинішньому конфлікту", - зазначили у виданні.
 
В Army Recognition зауважують, що порівняно з французькими ракетами SCALP-EG, які запускаються з повітря, ракети "Нептун" можуть запускатися з землі та вражати як наземні, так і морські цілі з дальністю до 400 кілометрів. 
 
"Ця здатність надає їм стратегічну роль у конфлікті. Ці ракети використовуються з початку конфлікту, зокрема, для знищення російського крейсера "москва" у 2022 році. Потенційно вони можуть скласти конкуренцію американським ПТРК ATACMS - єдиній зброї зі схожою дальністю дії, яку використовує Київ", - наголосили у матеріалі.
 
Р-360 "Нептун" - це дозвукова крилата ракета, розроблена українською компанією КБ "Луч". Вперше її було представлено на міжнародній виставці "Зброя та безпека" у Києві в 2015 році, а вже у 2021 році вона надійшла на озброєння ВМС ЗСУ. 
 
Ракета "Нептун" важить 870 кілограмів, її довжина складає 5,05 метра. Зброя призначена для ураження кораблів водотоннажністю до 9 тисяч тонн.
 
"Вона має дальність дії понад 200 кілометрів і може вражати морські та наземні цілі у варіанті наземного базування. Ракета оснащена турбовентиляторним двигуном "Мотор Січ" MS400 та вдосконаленими системами наведення та радіоелектронними системами у порівнянні з її радянським попередником Х-35", - підкреслили у виданні. 

 

війна в Україніросія окупантиракети великої дальності

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