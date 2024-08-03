Румунія планує разом з Україною виготовляти ракети "Нептун"

Румунія планує співпрацювати з Україною щодо розробки вітчизняних протикорабельних ракет Р-360 "Нептун" за прикладом інших країн Європи.

Зокрема важливість співпраці між Бухарестом та Києвом в оборонній сфері та енергетиці підкреслив посол України в Румунії Ігор Прокопчук, пишуть журналісти.

"Румунія хоче, щоб Україна була її союзником для контролю акваторії Чорного моря зі своєї території. Плани румунсько-українського військово-промислового партнерства розраховані на післявоєнний період, попри те, що ні в Києві, ні в НАТО немає повної впевненості в здатності України протистояти нинішньому конфлікту", - зазначили у виданні.

В Army Recognition зауважують, що порівняно з французькими ракетами SCALP-EG, які запускаються з повітря, ракети "Нептун" можуть запускатися з землі та вражати як наземні, так і морські цілі з дальністю до 400 кілометрів.

"Ця здатність надає їм стратегічну роль у конфлікті. Ці ракети використовуються з початку конфлікту, зокрема, для знищення російського крейсера "москва" у 2022 році. Потенційно вони можуть скласти конкуренцію американським ПТРК ATACMS - єдиній зброї зі схожою дальністю дії, яку використовує Київ", - наголосили у матеріалі.

Р-360 "Нептун" - це дозвукова крилата ракета, розроблена українською компанією КБ "Луч". Вперше її було представлено на міжнародній виставці "Зброя та безпека" у Києві в 2015 році, а вже у 2021 році вона надійшла на озброєння ВМС ЗСУ.

Ракета "Нептун" важить 870 кілограмів, її довжина складає 5,05 метра. Зброя призначена для ураження кораблів водотоннажністю до 9 тисяч тонн.

"Вона має дальність дії понад 200 кілометрів і може вражати морські та наземні цілі у варіанті наземного базування. Ракета оснащена турбовентиляторним двигуном "Мотор Січ" MS400 та вдосконаленими системами наведення та радіоелектронними системами у порівнянні з її радянським попередником Х-35", - підкреслили у виданні.