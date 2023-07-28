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ПОЛІТИКА

Румунія планує швидко розширити один із ключових транзитних маршрутів для українського зерна

28 липня 2023, 17:24
Румунія планує швидко розширити один із ключових транзитних маршрутів для українського зерна
Фото: zn.ua
Наразі румунський порт Констанца, найбільший чорноморський порт блоку, є кращим варіантом для українських компаній через близькість і вартість.

Румунія планує розширити транзит українського зерна Дунаєм, оскільки посилення атак росії в Чорному морі посилює ризики для світової торгівлі продуктами харчування.

Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Лумініта Одобеску, повідомляє Bloomberg.

За її словами, Румунія може відкрити нові пункти перетину кордону з Україною, збільшити штат співробітників на наявних переходах і залучити відставних і військових льотчиків для прискорення транзиту суден через Дунайські канали. 

"Ми перебуваємо в тісному контакті з Україною, щоб визначити найкращі варіанти для збільшення і прискорення цього транзиту. Ситуація з безпекою, звичайно, непроста, але ми готові й надалі допомагати Україні", - заявила Одобеску. 

Наразі румунський порт Констанца, найбільший чорноморський порт блоку, є кращим варіантом для українських компаній через близькість і вартість.

Румунія вже забезпечила транзит понад 20 млн тонн зерна з України, що становить приблизно половину від усього 41 млн тонн, перевезених "коридорами солідарності" з моменту початку російського вторгнення.

17 липня в росії заявили про вихід із "зернової угоди", яка діяла протягом року і дозволяла безпечно експортувати українське продовольство з чорноморських портів.

Після цього окупанти майже щоночі атакують південь України. Зокрема, вони обстрілюють Одесу та область.

Румуніязерновійна в Україні

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